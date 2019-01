© foto di PhotoViews

Incertezza sul rientro di Sime Vrsaljko. È quella che emerge dalle parole di Boris Nemec, medico della Nazionale croata, in riferimento al terzino dell'Inter, che sarà a breve sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema cronico al ginocchio: "Non posso dire quando Sime tornerà in campo. Solo quando i dottori opereranno il suo ginocchio sapranno esattamente qual è la condizione e quanto ci vorrà perché ritorni a giocare. In questo caso, è fondamentale che il giocatore sia paziente e Sime dovrà lavorare con perseveranza, determinazione e predisposizione fisica. Tutti vogliamo che l'operazione vada alla perfezione, così come il processo di recupero: non vediamo l'ora di averlo di nuovo a disposizione in Nazionale".