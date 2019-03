Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine dell'Inter Medical Meeting organizzato quest'oggi presso lo stadio di San Siro, Piero Volpi, medico sociale dell'Inter, ha risposto anche ad alcune domande sul recupero di Mauro Icardi: "Ha fatto una prima parte di fisioterapia, poi una fase di riatletizzazione individuale. Sta inserendosi nel gruppo, rimettendosi alla pari con i suoi compagni. Valuteremo nella prossima settimana quali saranno le sue condizioni fisiche, solo allora decideremo i tempi necessari per rimetterlo a disposizione completamente. Seguiremo il percorso normale, così come accade per ognuno dei nostri giocatori: si inizia con un lavoro individuale, poi parziale con i compagni e alla fine avviene il rientro completo nel gruppo. S ci sono margini per vederlo convocato con la Lazio? Questa è una domanda difficile alla quale non posso dare una risposta secca. Ci sono possibilità, vedremo; se nella settimana si svolgerà tutto in maniera regolare ci sono possibilità. Ma non dipenderà più solo dal sottoscritto ma anche da valutazioni di tipo atletico e tecnico che dovrà fare lo staff".