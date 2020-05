Inter, il medico Volpi: "Una settimana in più per tornare fa bene. Si evitano infortuni"

Piero Volpi, responsabile dello staff medico dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport come potrà essere la ripresa. “Forse una settimana in più prima di tornare in campo con il campionato sarebbe da auspicare, non bisogna accorciare troppo i tempi. Basta guardare la Bundesliga, ripresa lo scorso fine settimana: ci sono stati molti problemi muscolari, su questo tipo di infortunio i giocatori possono correre maggiori rischi. D’altra parte con le partite ravvicinate si alza il livello del rischio: la statistica dice proprio questo, ovvero che aumentano i rischi quando più giochi e meno ti alleni. Così non si recupera bene”