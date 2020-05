Inter, il mercato dei parametri zero: resta sempre viva la posta Vertonghen

vedi letture

Non solo Dries Mertens. La pandemia di Covid-19 cambierà di fatto il mercato delle formazioni del campionato italiano e non solo. Ecco che l'Inter punta ai parametri zero di qualità per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto rivela l'edizione odierna di Tuttosport, i nerazzurri non mollerebbero la presa per Jan Vertonghen, difensore che lascerà dopo otto stagioni il Tottenham.