© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il futuro del porta dell'Inter verrà deciso dallo stesso portiere nerazzurro Samir Handanovic. In base al suo rendimento la società di Suning prenderà una o l'altra via in chiave mercato. Nel caso in cui non dovesse dare le garanzie attuali, Ausilio punterebbe un giocatore già pronto come Alphonse Areola che sta subendo e non poco la presenza nella rosa del PSG di Gigi Buffon. Nel caso in cui Handanovic invece dovesse continuare su questa strada, allora i nerazzurri potrebbero puntare su un portiere giovane ma di sicura resa come Alessio Cragno, attualmente al Cagliari con Giulini però che non scenderà sotto una valutazione da 18-20 milioni di euro.