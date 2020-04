Inter, il mercato non stravolgerà la rosa. E Vidal resta il primo obiettivo

E quindi no, come in molti speravano, alla finestra unica di mercato lunga sedici settimane. La realtà è che la sostanza cambia poco. I dirigenti, i procuratori e i calciatori stessi sanno che il prossimo, a prescindere da quando arriverà, sarà un mercato imperniato sullo scambio. Meglio se maxi: grandi giocatori si scambiano la maglia con un conguaglio pendente da un lato, ma comunque abbordabile e ragionevole. Per il resto via ai colpi a parametro zero (sempre attenzione a Vertonghen e Giroud, con Godin e Alexis potenziali partenti). Il punto è che se c’è un profilo, non molto costoso e in ogni caso ideale per il 3-5-2 di Conte, quello è sicuramente Arturo Vidal. Vicino da anni all’Inter, ma mai davvero a un passo. Siccome il cileno prossima estate arriverà a un anno dalla scadenza con il Barcellona intenzionato, adesso sì, a cederlo per fare quanti più soldi possibili, prenderlo con la concorrenza di United e Chelsea all’orizzonte, non sarà affatto semplice.

Anche perché i blaugrana per Lautaro ci proveranno fino alla fine e l’interesse dell’Inter per l’ex Bayern può scatenare un pretesto per un duello da sfinimento. Resta comunque Vidal il vero obiettivo della prossima campagna acquisti, con Borja Valero pronto a far le valigie. Il resto sarà un day by day, un’attesa a caccia di occasioni, una speranza di scambio ultra-produttivo - come si diceva in apertura - come quello del 2010 che vide protagonisti Ibrahimovic-Eto’o. L’Inter molto probabilmente non ribalterà la rosa, tutt’altro. Anche perché Conte è il primo fautore del cambiare poco e bene: è ora che la sua squadra possa rodarsi sugli stessi uomini. E, manco a farlo apposta, il coronavirus costringerà all’opportunità/limite di rimanere, più o meno, ciò che già si è.