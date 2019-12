Inter, il mercato per aggiungere "cavalli al motore"

Dopo il sorpasso, dopo avere avuto la certezza di saper spingere il motore al massimo, è tempo di pensare a come aggiungere cavalli al motore per andare ancora più veloce e non sprecare l’opportunità che la classifica sta presentando. Antonio Conte ha espresso a chiare lettere le sue volontà ed esigenze in vista di gennaio, e le parole di Marotta sono state di totale apertura rispetto al desiderio di accontentare con i fatti l’artefice del momento d’oro vissuto dall’Inter in campionato. Accantonata l’idea di allungare la rosa degli attaccanti, in virtù dell’intesa naturale raggiunta da Lukaku e Lautaro Martinez e del presumibile ritorno in rosa di Alexis Sanchez dopo l’infortunio, la priorità è quella di andare ad intervenire sulla linea mediana, attanagliata da una sequenza di defezioni che hanno messo a repentaglio senza per ora incidere sui risultati del lavoro svolto. L’identikit porta ad un centrocampista di gamba e di piede, dinamico ma tecnico ed in grado di mantenere alto il ritmo del 3-5-2 senza far mancare l’aspetto qualitativo. Rodrigo De Paul rappresenterebbe il tassello ideale, al netto delle difficoltà a raggiungere un obiettivo che la famiglia Pozzo difficilmente sceglierà di abbandonare a metà stagione. Più in là c’è lo spazio per le suggestioni: Vidal che piace a Conte e Marotta per qualità e background ma per il quale è da determinare l’aspetto economico, senza che venga coinvolto il destino di Lautaro Martinez. A proposito del Toro: prioritario sarà accogliere la sua delegazione di agenti predisponendo un accordo che lo blindi ai colori nerazzurri assieme alle ambizioni di un progetto neonato e con grandi prospettive. Impossibile prescindere da uno così.