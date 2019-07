Inter, il mercato si apre con il Lazaro-Day. E Lukaku attende

Dopo Godin (a gennaio) e baby Agoumé, l'Inter vivrà un'altra settimana intensa. Oggi, giusto per scaldare i motori, è il "Lazaro Day". Valentino, arrivato ieri sera da Vienna intorno alle 20 a Milano Malpensa, si sottoporrà alle solite visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri fino al 2024. Arriva con una taglia da 25 milioni (bonus inclusi) e tante aspettative da parte del club e, soprattutto, di Antonio Conte che nel corso del suo anno sabbatico ne ha apprezzato le caratteristiche, perfette per il suo 3-5-2 tutto frenesia e dinamismo. Già domani dovrebbe poi essere la giornata di Stefano Sensi all'ombra della Madonnina. L'ormai ex Sassuolo arriva in prestito oneroso con diritto (per gli amici obbligo) di riscatto, come fu per Matteo Politano un anno or sono. Sarà titolare e regista dell'Inter che proverà a usurpare il trono alla Juventus che vince da ben otto anni. Responsabilità mica da ridere. Le stesse che dovrà prendersi Nicolò Barella che, attraverso l'agente Alessandro Beltrami, si è promesso all'Inter che però non intende svenarsi per portarlo a Milano. Specie se in mezzo si mette quella Roma che i nerazzurri non vorrebbero far troppo indispettire. C'è in ballo Edin Dzeko: anche lui promesso alla società di Viale della Liberazione che per lui ha messo sul piatto 4,5 milioni per i prossimi tre anni. Troppo importante per Conte, tant'è che lo ha chiesto già per il ritiro di Lugano che vedrà assente Lautaro impegnato con l'Albiceleste in Copa America. Come lui è tornato a lavorare pure Romelu Lukaku. Il panzer belga manda segnali nerazzurri attraverso le stories su Instagram, non vede l'ora di prendere parte al progetto ambizioso di Suning, sogna già di guidare l'attacco interista a suon di gol e vittorie. Presto Marotta e Ausilio formuleranno l'offerta definitiva che difficilmente richiamerà un pagamento dilazionato. Il Manchester vuole i soldi, tutti e subito. Servirà solo trovare la quadra per regalare "Big Rom" a una squadra che, giorno dopo giorno, assume forme decisamente accattivanti.