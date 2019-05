© foto di PhotoViews

Attraverso il suo profilo 'Instagram', l'ex allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha salutato i tifosi nerazzurri: "Non è vero che spesso sono stato l'unico a metterci la faccia, perché voi ci siete sempre stati! Tifosi forti.....destini forti", ha scritto il manager di Certaldo che da oggi è stato ufficialmente sostituito da Antonio Conte.



Il messaggio per Zhang. Il secondo messaggio è per il presidente Steven Zhang, che ieri si è congedato da lui con un bellissimo discorso sempre su Instagram: "Grazie presidente, per avermi concesso l'onore di allenare l'Inter".