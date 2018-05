Inter, il messaggio di Zhang Jindong: "Champions è solo il primo passo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Archiviato il campionato 2017-2018, con l'Inter che ha potuto festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo stagionale con il ritorno in Champions League, il Chairman Jindong Zhang ha voluto mandare un messaggio a tutto il Club complimentandosi per il lavoro svolto durante la stagione: "Vorrei prima di tutto congratularmi con voi per questo traguardo! Dopo sei stagioni, finalmente l'Inter è tornata in Champions, il palcoscenico più importante del calcio europeo. Il risultato di oggi è frutto del lavoro costante di tutti voi, complimenti!"

"Ripensando a questa stagione, abbiamo avuto un buon inizio, poi abbiamo vissuto un periodo difficile ma siamo riusciti a superarlo con l'impegno e la dedizione di ognuno di voi. Grazie alla nostra voglia di combattere abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Questo ritorno in Champions è il primo passo, l'inizio di un lungo cammino da percorrere insieme con la passione e la fiducia che tutta la famiglia nerazzurra ha dimostrato".

"Il campionato è terminato, ma fuori dal campo il nostro lavoro continua e ci stiamo già preparando per la prossima stagione. Alcuni nostri giocatori saranno anche impegnati nel Mondiale e sono convinto che scenderanno in campo con lo spirito che ci contraddistingue da sempre: Brothers of the World. Forza Inter!"