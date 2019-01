© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Monaco ha chiesto Joao Miranda all'Inter. Come riporta Sky Sport, il centrale brasiliano sarebbe infatti uno dei giocatori individuati dal nuovo tecnico Jardim per provare a blindare il reparto arretrato. La squadra del Principato, d'altronde, è attualmente penultima in classifica in Ligue 1 con sole 15 lunghezze.