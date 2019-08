Inter, il Monaco ha chiesto informazioni per Mauro Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ipotesi Ligue 1 per Mauro Icardi, attaccante in uscita dall’Inter. Il giocatore, ormai ai margini del progetto Conte, piace anche al Monaco: come riportato da Sky Sport il club francese ha chiesto informazioni ai nerazzurri, ma bisognerà capire quale sarà la volontà del calciatore, corteggiato anche da Roma e Napoli. I giallorossi, stando alle ultime indiscrezioni, sono in vantaggio: Maurito potrebbe rientrare nella trattativa Dzeko, attaccante gradito a Conte e ai nerazzurri.