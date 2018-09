Inter, il Ninja affetta le critiche

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualcuno lo aveva messo nel mirino per la sua condotta fuori dal rettangolo verde. Altri lo hanno bollato come finito a causa di un infortunio muscolare, altri ancora si sono prodotti in diagnosi sconclusionate dopo qualche crampo. La risposta più importante, però, Radja Nainggolan l’ha fornita sul campo. Decisivo a Bologna nel primo successo ufficiale di un’Inter che deve appartenergli affinché possa trovare lo spiraglio per il salto di qualità, e leader anche al di fuori, quando sui social network respinge ogni genere di accusa rispetto alla sua solidità fisica, caricandosi ed alimentandosi con le critiche senza fondamento che hanno contraddistinto il suo primo approccio alla realtà nerazzurra. Per Spalletti, Radja è sempre stato “l’alieno”; in attesa della continuità di rendimento dei tempi giallorossi, la sua prima recita in salsa nerazzurra ha già lasciato intendere in maniera piuttosto evidente i motivi di tanta inesistenza nel volerlo come pietra angolare del progetto Inter. Per critiche e insinuazioni, ritentare più avanti. Nainggolan è pronto a rispondere come sa.