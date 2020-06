Inter, il "nuovo" Eriksen convince: muscoli e tecnica per Conte. Meno verticalità ma più opzioni

La nota più lieta per l'Inter nella prima gara dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus, quella contro il Napoli al San Paolo di sabato, è certamente il "nuovo" Christian Eriksen, decisivo nel gol del vantaggio e autore della sua prima grande prova in nerazzurro. Il danese, riporta La Gazzetta dello Sport, ha lavorato molto durante lo stop, ha imparato l'italiani e ha messo su muscoli, grazie anche al grande lavoro dei preparatori Pintus e Coratti. Adesso il centrocampista è più integrato all'interno del gruppo, è nel cuore del gioco e anche se la squadra va meno in verticale avrà più opzioni grazie alla sua tecnica e visione di gioco. Il prossimo step è quello di avere un dialogo maggiore con i due attaccanti.