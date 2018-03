Inter, il padre di Marin: "Serviranno almeno 10 milioni per prenderlo"

Fonte: Fcinternews.it

Rimbalza subito in Romania la voce che vorrebbe il centrocampista dello Standard Liegi Razvan Marin nel mirino dell'Inter. L'emittente DigiSport ha intervistato in merito il padre del giocatore, Petre Marin, per un commento in merito: "So che è seguito da diversi club, spesso alcuni osservatori sono andati a vederlo. Tutto è nelle mani dello Standard Liegi, se ci sarà un'offerta importante per il club e il giocatore, sarà presa in considerazione. Non penso che accetterebbero un'offerta al di sotto dei nove-dieci milioni, consideando che il 20% della somma andrebbe poi a Georghe Hagi (il giocatore si è formato nel Viitorul Constanta, squadra fondata proprio dall'ex Nazionale romeno, ndr). Contano molto su di lui".