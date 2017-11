Inter, il paradosso dell'insoddisfazione e il potenziale inesplorato

Arrivare al paradosso dell’insoddisfazione per avere messo in fila nove vittorie e tre pareggi nelle prime dodici partite del campionato, è la risposta più eloquente a chi domanda un giudizio sulla prima fase del lavoro di Luciano Spalletti all’Inter. Un sentimento condiviso e condito dalle oltre 70mila anime che hanno popolato dopo tempo immemore gli spalti del Meazza per una gara diversa dai classici big matches, e che sentenzia un riavvicinamento meritato e concreto da parte di una tifoseria altezzosa per tradizione, e che si concede solo quando ritiene che il progetto ne valga la pena. Il pareggio contro il Torino va comunque inserito in un quadro di valutazioni più ampio, e che sconfina da questo dilagante ottimismo concedendo ampi spunti di riflessione: anzitutto facendosi preferire per prestazioni a molti dei successi inanellati nella fase iniziale della stagione, e poi manifestando come un aumento di qualità sia indispensabile per mantenere alto il mirino. Le valutazioni del post partita di Spalletti sono state chiarificatrici: il tecnico di Certaldo ha identificato le proprietà tecniche del Torino come pressoché paritarie rispetto a quelle della controparte: una valutazione corretta solo se riferita agli undici di partenza, ed in considerazione del fatto che in nome del sacrosanto equilibrio, l’allenatore dell’Inter abbia ritardato il minutaggio di gente inseguita con forza in estate e di immenso valore potenziale come Dalbert e Cancelo. Giocatori che uniti alle alternative presenti sulla mediana fanno della rosa nerazzurra un diamante da sgrezzare e da affinare, ma ricco di cristalli ancora totalmente inutilizzati. Un aspetto dal quale sarà impossibile prescindere con l’aumento della posta in palio.