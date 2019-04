Inter, il Parma non molla Pinamonti ma occhio anche all'estero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quando risulta a FcInterNews.it, il Parma a giugno potrebbe prendere in considerazione l’idea di provare a prendere il Andrea Pinamonti (dopo il tentativo fatto a gennaio e andato a vuoto). Il classe 1999, sotto contratto con l’Inter fino al giugno del 2021, a fine stagione tornerà, comunque, all’Inter per fine prestito e qui verrà deciso il suo futuro. Sono in piedi tutte le opzioni: rimanere nel roster degli attaccanti a disposizione per la prima squadra, partire nuovamente alla ricerca di un maggior minutaggio (sono numerose le società di serie A che lo vorrebbero). Tutto sarà vagliato in estate: da non scartare anche una possibile partenza all’estero, dove il giocatore ha tanti estimatori (Olanda e Spagna su tutte).