Inter, il Parma vuole confermare Bastoni ma la Samp tenta il sorpasso

Avviati i contatti tra Tullio Tinti, agente del difensore di proprietà dell'Inter Alessandro Bastoni e la Sampdoria per portare in blucerchiato il giocatore classe '99 dopo una buona stagione passata in prestito al Parma. I ducali vorrebbero confermare il prestito, ma il club di Massimo Ferrero è in forte pressing, interessata a sostituire Andersen con centrale di scuola Atalanta. A riportarlo è FcInterNews.it.