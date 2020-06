Inter, il piano di Conte per lo Scudetto: Eriksen, Lautaro e Lukaku le chiavi per la corsa

L'Inter si appresta a tornare in campo domani nella sfida di San Siro contro il Sassuolo e nella mente di Antonio Conte c'è solo una cosa: provare a dare fastidio fino alla fine a Juventus e Lazio nella corsa per lo Scudetto. Il Corriere della Sera di questa mattina parla dei tre punti sui quali si baserà la rincorsa: il ritorno di Lautaro Martinez, l'esplosione di Christian Eriksen e il risveglio di Romelu Lukaku. Il centrocampista si è confermato, Conte per lui ha cambiato l’Inter e la squadra gradisce. Il palleggio negli spazi stretti garantito da Eriksen è un’arma molto utile. L’evoluzione del danese va unita al ritrovato Lautaro. Il Toro è tornato a segnare e ha mostrato di essere ancora un protagonista credibile, la miglior spalla possibile per Lukaku.