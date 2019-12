© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Samir Handanovic sarà il portiere dell'Inter anche per la prossima stagione, ma i nerazzurri hanno già pronto l'erede. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it infatti, il futuro di Daniele Padelli, classe 1985, sia quella di Tommaso Berni, classe 1983, entrambi in scadenza di contratto nel giugno prossimo, è ancora incerto. Il secondo ed il terzo portiere rinnovano il loro contratto di un solo anno da qualche stagione, al momento i rispettivi entourage sono in attesa dell’evolversi della situazione e attendono novità. L'idea della dirigenza nerazzurra è quella di riportare alla base Ionut Radu, portiere classe 1997 in forza al Genoa da due stagioni, ma di proprietà nerazzurra, che potrebbe fare il secondo di Handanovic per una stagione per poi raccoglierne il testimone tra due anni.