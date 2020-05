Inter, il pres. del Racing su Lautaro: "I suoi agenti mi hanno confermato l'interesse del Barça"

Intervistato da TyC Sports, il presidente del Racing Club de Avellaneda, Victor Blanco, ha commentato così i tanti rumors sul possibile futuro al Barcellona del suo ex attaccante Lautaro Martinez, oggi in forza all'Inter: "Ho parlato con lo staff che segue il giocatore e mi è stato detto che c’è un interesse concreto da parte del Barcellona. In ogni caso, qualunque cosa decida di fare Lautaro sarà positiva per il Racing, perché ciò che vogliamo è solo che lui sia felice e giochi dove vuole davvero".