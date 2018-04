Inter, il presidente del Racing conferma: "Difficile la permanenza di Lautaro"

Il presidente del Racing Avellaneda, Victor Blanco, ha parlato a ESPN di Lautaro Martinez, in rete anche nell'ultima sfida di Libertadores contro il Vasco da Gama, partita terminata 4-0 per il Racing: "Lautaro ha fatto quello che avrebbe dovuto fare per essere al Mondiale. Futuro? Difficile che lui possa rimanere al Racing".