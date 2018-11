© foto di Insidefoto/Image Sport

José Carlos Peres, numero uno del Santos, intervistato dal canale BandSports è tornato a parlare del futuro di Gabriel Barbosa spiegando che il suo club le sta provando tutte per trattenere il giocatore in prestito dall'Inter: "Stiamo parlando con i procuratori e con l'Inter. Il Santos sta facendo del suo meglio per trattenerlo per un'altra stagione. E' un ragazzo cresciuto nel nostro vivaio, è un cannoniere, ha un valore importante e il club lo riconosce; lui vuole rimanere".