Inter, il prestito di Sanchez si interromperà il 6 agosto. Ci sarà contro il Getafe?

C'è un dato interessante sul prestito di Alexis Sanchez all'Inter dal Manchester United. Oggi i Red Devils hanno ufficialmente comunicato che dal 6 agosto il giocatore dovrà tornare alla corte di Ole Gunnar Solskjaer, pur non potendo giocare. Niente Europa League, dunque, per il giocatore, però tecnicamente la gara dei nerazzurri contro il Getafe è a oggi programmata per il 4 agosto e per quella data potrebbe esserci.