© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per Giuseppe Marotta comincia oggi il primo anno senza tracce di Juve. Il suo 2019 comincia infatti da interista e, come evidenzia Sportmediaset, il nuovo dirigente nerazzurro ha già il suo primo obiettivo: blindare Mauro Icardi. Il piano sarebbe quello di eliminare la clausola di 110 milioni valida per l'estero e prolungare l'accordo con conseguente adeguamento dell'ingaggio. Smaltite le feste, partiranno i contatti con Wanda Nara per trovare un punto d'incontro.