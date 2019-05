Inter, il programma di Conte e le scelte di mercato

Fonte: Sportitalia

Dopo aver programmato il ribaltone, avendo la meglio sulla concorrenza degli altri club interessati, è tempo di entrare nel vivo del mercato. Per questo motivo il lavoro di Marotta ed Ausilio è iniziato in ossequio alle direttive proprietarie, ovvero quelle di programmare investimenti di spessore per cercare di proporsi come alternativa credibile alla Juventus. Si parte dalla scelta di Antonio Conte, colui che ha costruito assieme all’attuale amministratore delegato nerazzurro il ciclo vincente di una controparte che ora lavorerà per esautorare. Per questo motivo non è presto per ragionare sulle scelte che verranno prese in estate, a partire da quella difesa a tre che da sempre costituisce uno dei dogmi del calcio di Conte. Il rinnovo di Skriniar fino al 2023, unito all’acquisizione di Godin, rappresentano un segnale evidente di voler blindare una retroguardia che assieme a De Vrij racchiude tre individualità di livello assoluto anche se confrontate con i top club europei. Il nome forte sul quale l’Inter rivolgerà la sua attenzione è poi quello di Federico Chiesa, arrivando a contenderlo proprio alla Juventus in un vero duello di mercato. Nell’idea di Conte, il figlio d’arte potrebbe ricoprire alternativamente o l’intera corsia esterna, o solo la fase avanzata qualora si decidesse di optare per un tridente avanzato in luogo di una linea a 5 sulla mediana. Di certo, lo spunto e l’efficacia sotto porta del gigliato andrebbero salvaguardati. Anche per questo motivo, l’equilibrio potrebbe essere garantito da uno come Danilo, che sul versante opposto ha la duttilità per tramutare la sua posizione a seconda delle esigenze proposte dalle circostanze sul rettangolo verde. E poi largo alle altre possibilità, che variano dalla permanenza di Icardi, gradito eccome al salentino, a quella di un sacrificio dell’argentino. Così come in divenire sarà la posizione di Perisic, variabile a seconda di offerte che al momento non sono ancora pervenute in corso Vittorio Emanuele. Insomma, tessere da sistemare, con inserimenti di qualità per cambiare il volto di una squadra che vuole aprire un nuovo ciclo.