Inter, il programma prende il via: dentro e fuori dalla lista di Conte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sarà un annuncio a decidere il momento nel quale l’Inter di Conte prenderà il via. Il processo di cambiamento ha già avuto la sua start up, e non è un mistero che il nuovo allenatore dei nerazzurri abbia sposato questo progetto anche e soprattutto per l’opportunità di incidere in chiave mercato. I primi contatti con la rosa hanno avuto il via con il capitano Samir Handanovic, confermato come architrave fondante della retroguardia anche nella prossima stagione ed importante nella scelta del fidato Bonaiuti come membro dello staff di Conte. Per completare il pacchetto è stato scelto Diego Godin, leader maximo dell’Atletico Madrid di Simeone e chiamato a trascinare con la sua esperienza un terzetto comporto da due primizie del settore come Skriniar e De Vrij. La linea mediana sarà decisamente più ricca di riflessioni ed evoluzioni, tra desideri, sogni ed alternative. La frenata su De Paul la dice lunga rispetto al profilo che Conte desiderebbe per cambiare il volto all’Inter che verrà, mentre proseguono i discorsi con il Cagliari per Barella. I contatti, del resto, sono partiti la scorsa estate e non si sono mai interrotti: occorrerà comprendere quante e quali contropartite inserire per avvicinarsi alle richieste di Giulini che valuta il suo gioiello attorno ai 50 milioni. Per le corsie esterne, molti nomi ancora non sono stati svelati. Di certo Federico Chiesa rappresenta una prima scelta, anche per la duttilità che gli consentirebbe di essere impiegato a tutta fascia o anche solo nella fase avanzata se il modulo cambiasse in corsa. Piace molto l’algerino Atal, in forza al Nizza e protagonista di una stagione esaltante agli ordini di Vieira. Non è in cima alle preferenze, ma va monitorato. Così come le scelte in attacco: dal confronto con Icardi verranno partorite molte decisioni, ma non quella su Edin Dzeko: il bosniaco rappresenta un tassello ideale per garantire qualità ed esperienza senza la pretesa di partire titolare in ogni partita. Un progetto ambizioso, che non vede l’ora di decollare.