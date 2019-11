Secondo quanto riportato da Fcinternews.it, il PSG vorrebbe riscattare il cartellino di Mauro Icardi già dal prossimo mese di gennaio. I francesi sarebbero già pronti a versare i 65 milioni di euro previsti dall'accordo con i transalpini per ammortizzare la perdita di Edinson Cavani, che essendo in scadenza di contratto potrebbe approdare in MLS già in inverno. Per Maurito è pronto un ricco adeguamento di contratto che lo porterebbe a guadagnare almeno 12 milioni di euro più bonus, rispetto ai 9 percepiti attualmente. L'idea di Al Khelaifi è anticipare i possibili ripensamenti di Wanda blindando l'argentino facendo ovviamente felice anche il club nerazzurro che potrebbe mettere a bilancio una ricchissima plusvalenza.