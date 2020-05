Inter, il PSG riscatta Icardi e molla Aubameyang. Ma prima va ceduto Lautaro

Cambio di scenario nella "saga" relativa al futuro di Pierre-Emerick Aubameyang. A dipingerlo quest'oggi è il Sunday Express, secondo cui la scelta fatta dal Paris Saint-Germain con il riscatto dall'Inter di Mauro Icardi cambierebbe le sorti dell'attaccante gabonese in scadenza nel giugno 2021 con l'Arsenal. La permanenza del centravanti argentino al Parco dei Principi taglierebbe infatti fuori i parigini dalla corsa al capitano dei Gunners: l'Inter dunque è la sola che potrebbe muoversi con un'offerta da 50 milioni di sterline (circa 57,2 milioni in euro), ma per accontentare la richiesta dell'Arsenal servirebbe fare cassa dalla cessione di Lautaro Martinez, per il quale i nerazzurri potrebbero accettare anche un'offerta inferiore alla sua clausola rescissoria da 111 milioni di euro.