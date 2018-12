© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La posizione di Luciano Spalletti è argomento d'attualità dopo l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League. Il tecnico di Certaldo, che alla guida dei nerazzurri ha conquistato una sola vittoria negli ultimi sette match, non è in discussione per l'immediato, ma deve portare a casa alcuni risultati se vuole conquistarsi la conferma anche per la prossima stagione. Il primo, tassativo, è l'arrivo in campionato tra le prime quattro. Senza la qualificazione alla prossima Champions League, il suo esonero a fine stagione sarebbe scontato nonostante un contratto fino al 2021.

Per la Gazzetta dello Sport, anche l'arrivo tra le prime quattro non porterebbe all'automatica conferma. Steven Zhang sta facendo ragionamenti diversi e, oltre al nome di Antonio Conte, alla presidenza cinese affascina molto anche il nome di Diego Simeone.