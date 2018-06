Inter, il punto sul mercato: da Nainggolan al fair play fino a Gonzalez

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' il grande, grandissimo sogno dell'Inter, Radja Nainggolan. Il Ninja per un centrocampo da sogno, con il belga che sarebbe in rotta con la Roma e pronto a lasciare la Capitale. La richeista da 40 milioni di euro, però, blocca la trattativa anche perché i nerazzurri sono prima impegnati con la questione relativa al Financial Fair Play. Le uscite, prima: Davide Bettella è vicinissimo all'Atalanta per 7 milioni di euro, può partire Andrea Pinamonti che può accasarsi al Genoa con il portiere Ionut Radu. In nerazzurro arriverebbe Eddy Salcedo. Alessandro Bastoni, rientrato dall'Atalanta, piace a Spal e Sassuolo, Nicolò Zaniolo può finire proprio ai neroverdi nell'operazione Matteo Politano. In uscita tanti altri nomi tra i baby, con Federico Valietti che fa gola alla Fiorentina ma può finire alla Roma nell'affare Nainggolan. E allora, di nuovo sui big. Il muro sulla cessione di Mauro Icardi è totale ma per adesso è stallo sul rinnovo. La Juventus osserva, vigile. Moussa Dembelé piace per la mediana alla stregua di Nicolò Barella sul quale però piomba il Napoli (che è anche sul Ninja). Può arrivare dall'Argentina, dopo Lautaro Martinez, anche il trequartista Nicolas Gonzalez dall'Argentinos Jrs. In pillole: sogno Federico Chiesa ma la prima offerta viola è stata rifiutata. Malcom del Bordeaux è lontano perché la formula non convince i girondini, c'è l'idea Bruno Fernandes, svincolatosi dallo Sporting Club de Portugal. E' testa a testa con la Roma e con il Benfica.