Inter, il punto sull'attacco: piace Llorente, Werner da escludere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riportato da Sky Sport, si restringe la rosa degli attaccanti su cui lavora l’Inter dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma. I nomi più vicini a oggi sono quelli di Fernando Llorente (svincolato dopo l’annata al Tottenham e già allenato da Antonio Conte alla Juventus) e Alexis Sanchez, ormai al margini nel Manchester United. Sullo sfondo rimangono Arkadiusz Milik del Napoli e Paulo Dybala della Juventus, ma solo nell’ottica di uno scambio con Mauro Icardi. Non è tramontata del tutto la pista Ante Rebic, anche se è più complicata rispetto a Sanchez e Llorente. Infine è da escludere Timo Werner che andrà in scadenza con il Bayern Monaco.