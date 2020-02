Inter, il quarto d'ora che può cambiare la stagione

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sostenere che possano bastare quindici minuti per cambiare la storia di nove mesi di stagione è forse un manifesto di onnipotenza eccessivo anche per le qualità motivazionali di Antonio Conte; di certo però, quello che è accaduto nell’intervallo del Derby di Milano ed il cambiamento di ferocia nello sguardo di chi avrebbe compiuto l’impresa, rischia di entrare a far parte dell’antologia del ciclo che in casa Inter si sogna di aprire a partire da questa stagione. Discendere agli inferi, sentire il volto che brucia a causa della vicinanza con il baratro e tramutare questa sensazione nel propellente per rivedere la luce prima e trarne energia subito dopo, è un’evoluzione che la Milano Nerazzurra non viveva da tempi in cui gli obiettivi a fine stagione venivano raggiunti per davvero. La possibilità di identificare le proprie speranze nello sguardo del proprio allenatore o nello strapotere del proprio centravanti, potendosi permettere di sperare nella giocata funambolica di chi come Eriksen parte dalla panchina e rischia di tramandare ai posteri il proprio debutto nel Derby con una punizione da 40 metri è una sensazione che solitamente identifica sogni che hanno la possibilità di realizzarsi. Il fatto che il percorso evolutivo del sogno segreto di fine agosto si stia concretizzando settimana dopo settimana sino alla certezza di poterselo godere fino in fondo a metà febbraio, conferma che la lucida follia di mezza estate sia stata fondata su basi solide, reali, alimentate dal sudore settimanale e resa più solida dagli scontri verbali pre e post mercato. Confronti che, a loro modo, hanno contribuito a creare uno scenario che in casa Inter sembra tutt’ora una favola in cui nulla è lasciato al caso, ma al quale sarebbe davvero un peccato non continuare a credere fino in fondo.