Inter, il Racing comunica cifre dell'affare Lautaro: 14mln più 7 di bonus

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si è svolta ieri un'importante assemblea dei soci in casa del Racing Club. Il club argentino ha infatti ufficializzato i numeri della cessione di Lautaro Martinez all'Inter: 14 milioni di euro netti, più altri 7 di bonus, per un'operazione da 21 milioni di euro. La società ha chiarito che sono ancora in corso le trattative per definire quanto dovrà essere versato al club di origine del giocatore, ovvero il Liniers. A causa della percentuale dovuta alla famiglia del giocatore e allo stesso Liniers, al Racing dovrebbero restare circa 11,5 milioni, secondo quanto riportato da alcuni media argentini. In compenso la società di Avellaneda si è riservata il 10% su 14 milioni di una eventuale futura vendita di Martinez da parte dell'Inter. Se i nerazzurri venderanno a una cifra superiore, il Racing riceverà la percentuale sulla differenza. Lo riporta Fcinternews.it.