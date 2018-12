© foto di Daniele Buffa/Image Sport

FcInterNews fa il punto su Mauro Icardi e spiega che le Merengues hanno mandato osservatori per seguirlo dal vivo a partire dal derby col Milan, risolto proprio dal capitano dell’Inter sul finire di partita. Sono almeno 3 le gare cui gli osservatori del Real hanno preso parte: oltre alla già citata stracittadina, Icardi è stato visionato anche durante il match di ritorno col Barcellona e col Psv. L’allarme, comunque, non si è attivato nella sede dell’Inter, perché nonostante gli ultimi screzi con Wanda, l’intento comune rimane quello di continuare insieme. Con il giusto equilibrio contrattuale in virtù delle prestazioni offerte dal numero 9.