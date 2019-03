Inter, il Real punta Icardi: potrebbero bastare 80 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro che riappacificazione vicina. Secondo Tuttosport, Mauro Icardi è sempre più lontano dall'Inter e in estate sarà addio certo. "La frattura con Spalletti e la squadra è profonda e anche questa settimana scorrerà senza grosse novità, considerato che sono assenti ben undici nazionali, molti dei quali sarebbero ansiosi di chiarirsi con Icardi - si legge -. Il quale (come Nainggolan) dovrà presentarsi pure oggi e domani alla Pinetina per proseguire la fisioterapia. Tra l’altro, l’interessato e la moglie Wanda vivono nella convinzione che il club abbia tolto la fascia a Icardi per far meglio digerire ai tifosi la sua cessione, ora però il clima è arrivato a un tale punto di esasperazione da far suonare liberatorio un addio a fine stagione. Suning, ben sapendo che sarà difficile guadagnarci i 110 milioni della clausola, valuta il cartellino 80 milioni. Questo quanto appreso da intermediari che avrebbero fatto i primi sondaggi per conto del Real Madrid (destinazione graditissima all’argentino) che - dopo non aver sostituito Ronaldo - cerca un bomber. L’interista, nelle preferenze di Perez, sarebbe alternativo a Harry Kane ma, a differenza del centravanti del Tottenham, è trattabile sin da ora. Il Real ci pensa, mentre Spalletti aspetta che Icardi faccia un passo anche se, dovesse rientrare in gruppo, partirebbe alle spalle di Martinez".