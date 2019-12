Inter, il rendimento di Skriniar cala: ora lo slovacco non è più incedibile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan Skriniar e un rendimento in flessione nelle ultime uscite. Stagione complicata, per lo slovacco dell'Inter, che da terzo di sinistra nella difesa di Conte non sta brillando e di recente ha anche offerto diversi errori più o meno gravi. Anche per questo, scrive Tuttosport, l'Inter non escluderebbe più una sua cessione. A prezzi alti, altissimi, ovviamente: la valutazione è di circa 80 milioni di euro. I club interessati, però, non mancano: Barcellona, Real Madrid, Manchester City. L'élite del calcio europeo è pronta a fiondarsi sul gigante classe '94, se dall'Inter arriveranno spiragli.