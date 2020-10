Inter, il rientro dei Nazionali e la ricerca dell'equilibrio

vedi letture

Il countdown è attivo e in un panorama calcistico più simile ad un bollettino di guerra, tra calciatori contagiati, sentenze e carte bollate, il Derby della Madonnina avrà un valore ancora più simbolico rispetto a quello di copertina del nostro calcio che eravamo soliti attribuire alla stracittadina.

C’è voglia di campo, necessità di una boccata d’ossigeno e di dinamiche di campo. Una partita a scacchi che Antonio Conte e Stefano Pioli sono pronti a giocarsi al massimo delle loro possibilità. Il tutto, ovviamente, al netto delle scelte quasi obbligate che potrebbero contraddistinguere le decisioni dei due tecnici. Il paradosso nerazzurro potrebbe risiedere nella contestuale presenza di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic dal primo minuto. Per entrambi, infatti, l’estate di mercato avrebbe potuto prefigurare scenari ben diversi rispetto ad una permanenza all’Inter, eppure la realtà dei fatti li potrebbe presentare nello schieramento iniziale nella gara sin qui più importante della stagione. Qualora la scelta dell’esterno dovesse ricadere sull’ex Bayern Monaco, ecco che in ossequio alla ricerca dell’equilibrio potrebbe essere Eriksen a farne le spese partendo dalla panchina. In caso contrario spazio all’esordio di Darmian con il danese dietro Lukaku e Lautaro.

Anche perché il ritorno dei nazionali va a disegnare uno scenario da attenzione massima per Antonio Conte: il leccese avrà infatti solo un giorno a disposizione per poter lavorare con la totalità dei disponibili a causa dei tanti effettivi impegnati con le nazionali. Al momento, infatti, anche a causa delle positività al Coronavirus l’allenatore dell’Inter sta lavorando con soli 4 giocatori. I riscontri più positivi, paradossalmente, giungono da chi avrebbe potuto destare maggiore preoccupazione. L’impegno con la Seleccion Argentina a La Paz ha messo in luce condizioni scintillanti da parte di Lautaro Martinez, così come Alexis Sanchez ha rassicurato tutti dopo il colpo occorso nella sfida tra Chile e Colombia dopo il quale anche Arturo Vidal ha fatto ritorno a Milano. Oggi completeranno l’iter gli “europei” riducendo comunque all’osso il lavoro di gruppo programmabile dal tecnico.

Il duello più entusiasmante, quello da potenziale copertina, resta però ciò che andrà a contraddistinguere il solco che verrà presumibilmente tracciato sulla corsia destra nerazzurra e quella sinistra del Milan. Hakimi versus Theo Hernandez: qualità e fisicità al potere. Per prendersi il trono della città e respirare a pieni polmoni quell’aria di calcio di cui abbiamo decisamente la necessità.