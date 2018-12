Inter, il rimpianto Biraghi e i contatti in corso con la Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Cristiano Biraghi. L'Inter lo ha lasciato partire a 'cuore leggero' in passato. La Fiorentina ha piazzato il colpo vincente a 5 milioni di euro, adesso per meno di 18-20 i viola non vogliono farlo partire. I nerazzurri ci sono sempre, con messaggi e sondaggi già partiti da Milano a Firenze.