Inter, il rinnovo di Icardi non è una priorità. Si aspetterà estate inoltrata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Mauro Icardi e sulle trattative con l'Inter per il rinnovo. Il club nerazzurro non ha fretta, anche perché al momento di offerte reali non ne sono arrivate in sede. Per questo l'eventuale rinnovo, con ingaggio aumentato fino a 6,5 milioni, nel caso arriverà solo ad estate inoltrata. Resta solo da capire se per Maurito e Wanda Nara quella data non sarà troppo lontana, visto che per loro il prolungamento del capitano e uomo simbolo doveva essere una assoluta priorità.