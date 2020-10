Inter, il rinnovo di Lautaro entra nel vivo: ingaggio da top player e clausola cancellata

Sono giorni importanti in casa Inter per Lautaro Martinez. Il Toro è chiamato a guidare l'attacco nerazzurro da solo viste le assenze di Lukaku e Sanchez mentre dal fronte mercato l'argentino aspetta di conoscere il proprio futuro. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'Inter ha fretta di sedersi ad un tavolo con l'entourage del Toro per trovare l'intesa sul prolungamento con il tanto atteso adeguamento del contratto dell'attaccante. Lautaro - si legge - vuole un trattamento da top player: ingaggio raddoppiato e clausola da 111 milioni eliminata. Le parti sono in contatto da tempo, ma la partita vera sta per iniziare.