Inter, il rinnovo di Lautaro non è in dubbio: a breve la firma e 5 milioni più bonus a stagione

L'adeguamento e dunque il nuovo contratto per Lautaro Martinez arriverà a breve, anche in nome del nuovo status del calciatore, titolare inamovibile nonostante il post lockdown non lo stia vedendo tra i protagonisti nerazzurri. Marotta però, non vorrebbe fare voli pindarici sulle cifre dell'accordo, portando l'argentino a circa 5 milioni più bonus a stagione per rendere graduale l'aumento del suo accordo. A riportarlo è Tuttosport.