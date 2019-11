Inter, il rinnovo di Lautaro può aspettare. Appuntamento a febbraio

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla situazione contrattuale di Lautaro Martinez e spiega come a febbraio, una volta chiuso il mercato invernale, l'Inter ed il giocatore (col suo entourage) si vedranno per portare avanti la questione rinnovo e soprattutto per eliminare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il Barça in fondo è sempre attento alla crescita del Toro e l'Inter in passato ha già respinto un assalto dei blaugrana.