Inter, il riscatto di Icardi resta in bilico

Il nome di Icardi, a cadenza continua, torna a far discutere in casa nerazzurra. Se la dirigenza dell’Inter dopo avere chiuso l’operazione in estate e dopo aver memorizzato il rendimento dell’attaccante argentino all’inizio della stagione riteneva di aver creato i presupposti per poter contare su un incasso pressoché certo in estate, l’evoluzione del rapporto dell’ex capitano nerazzurro con il Psg sembra avere preso una piega differente. Qualche panchina di troppo e gli spifferi rispetto alla volontà di fare ritorno nel nostro campionato hanno di fatto reso il riscatto dei parigini tutt’altro che scontato, con il rischio concreto di riproporre quella situazione scomoda di dover gestire un “separato in casa” che i milanesi credevano di avere risolto in via definitiva. Una situazione dall’esito a dir poco incerto e che potrebbe riservare colpi di scena.