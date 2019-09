© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Crescono le possibilità di un riscatto per Ivan Perisic, rinato lontano da Milano. Stando a FcInterNews.it sono salite vertiginosamente le chances di riscatto da parte del Bayern Monaco: il tecnico Niko Kovac, suo grande estimatore e principale sponsor del suo arrivo in estate, lo considera un titolare fisso e il croato ha risposto con prestazioni sempre più convincenti in Bundesliga. Rummenigge che ad agosto non sembrava convintissimo dell'operazione si sarebbe anche complimentato col giocatore per la serietà manifestata anche negli allenamenti. I 20 milioni di euro pattuiti la scorsa estate per la conferma del giocatore in Baviera sembrano quasi un affare per il Bayern.