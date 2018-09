Inter, il riscatto di Politano sembra già essere una semplice formalità

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Matteo Politano sarà... all'Inter. Ne è convinto Tuttosport che spiega come fra nerazzurri e Sassuolo esista una sorta di gentleman agreement per il riscatto da parte di Ausilio a fine stagione. Il giocatore è arrivato in prestito oneroso (5 milioni, ovvero il cartellino di Odgaard) con diritto di riscatto a 20 milioni. Tecnicamente Politano ha già convinto tutti e la cifra, non particolarmente alta, regala garanzie per la sua conferma il prossimo anno.