Inter, il riscatto di Rafinha appeso al futuro in Champions

Tuttosport racconta presente e futuro di Rafinha, trequartista brasiliano in prestito dal Barcellona all'Inter. Con la Champions League, il club di Suning si gioca anche il riscatto del giocatore dai blaugrana. L'Inter proverà a chiedere un prestito, anche biennale, con obbligo di riscatto ma senza quarto posto l'operazione potrebbe non essere più sostenibile per i paletti relativi al fair play finanziario della Uefa.