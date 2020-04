Inter, il riscatto di Sensi può slittare al 2021 ma c'è anche il piano Locatelli

Sensi è stato uno dei rappresentati in campo della migliore Inter di Conte ma dopo l'infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori i nerazzurri stanno facendo le prime valutazioni sul riscatto da 27 milioni fissato con il Sassuolo. Tra i due club c'è un gentlemen agreement che visti i rapporti nessuno pensa che possa saltare, ma è molto probabile che Marotta e Ausilio chiedano ai neroverdi di rimandare il pagamento all'estate del 2021. L'alternativa potrebbe essere quella di inserire nel pacchetto un altro giocatore agli ordini di De Zerbi, ovvero l'ex milanista Locatelli, decisamente pronto per un salto avanti in carriera dopo le ottime prestazioni degli ultimi tempi. Queste potrebbero essere le due strade da prendere in considerazione per la conferma di Sensi, che al momento, nonostante qualche voce uscita nei giorni scorsi, non è in dubbio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.