Inter, il ritorno di Coutinho è possibile: il Bayern lo sbologna, può rientrare nell'affare Lautaro

L'Inter sogna il ritorno di Philippe Coutinho. Come riporta questa mattina il quotidiano Tuttosport, i nerazzurri sarebbero pronti a inserirsi nella partita a scacchi tra Barcellona e Bayern Monaco per provare a riportare a Milano il talento cresciuto nel Vasco da Gama.

Partita a scacchi - Lo scenario? L'Inter sta ragionando ormai da settimane sulle contropartite tecniche da chiedere al Barça all'interno dell'operazione Lautaro Martinez, valutato 150 milioni di euro, e il Bayern sembra aver già deciso al contempo di riscattare Ivan Perisic, proprio dall'Inter, e non Philippe Coutinho dai blaugrana, nonostante il sensibile sconto (da 120 a 90 milioni di euro) che i catalani sarebbero disposti a fare pur di liberarsene a titolo definitivo.

Prestito unica via - I nerazzurri, in tal senso, non potrebbero certo accollarsi la valutazione comunque altissima del cartellino, ma potrebbero invece sostituire il Bayern con un prestito biennale, dopo l'eventuale rinnovo fino al 2024 col Barcellona, i cui costi sarebbero scomputati proprio dalla somma per portare Lautaro Martinez in Liga. Una vera partita a scacchi, insomma, in cui l'Inter si farò però trovare preparata e con le idee chiare. Il ritorno di Philippe Coutinho, d'altronde, stuzzica da sempre le fantasie del ds Ausilio.