Inter, il ruolo di Sabatini non entrerà in conflitto con quello di Ausilio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'esonero di Stefano Pioli, per le tempistiche in cui è maturato, ha spiazzato tutti, persino i dirigenti, anche se era stato anticipato in una conference call con Nanchino. E' la ricostruzione fatta da Sky Sport delle ultime ore frenetiche in casa Inter, che hanno visto andare in scena anche l'ingaggio a sorpresa di Walter Sabatini nel ruolo di supervisore di tutte le squadre della galassia Suning. L'ex direttore sportivo della Roma - specifica l'emittente satellitare - avrà un ruolo strategico in tutte le scelte del club, a partire da quella del successore di Pioli, ma non minerà l'autonomia di Piero Ausilio, freschissimo di rinnovo con la Beneamata fino al 2020.